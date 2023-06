Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall 25-Jähriger fällt mit Hubsteiger um und stirbt Von dpa | 07.06.2023, 15:04 Uhr

Ein 25-jähriger Mann ist in Nordenham im Landkreis Wesermarsch mit einem Hubsteiger umgefallen und dabei getötet worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch in einer Werkhalle eines Industriebetriebs in Nordenham, wie die Polizei mitteilte. Der Mitarbeiter einer Elektrofirma verrichtete dort Arbeiten mit dem Hubsteiger. Warum dieser umstürzte war zunächst unklar. Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle. Polizei und Gewerbeaufsichtsamt nahmen Ermittlungen auf.