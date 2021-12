Kahle Bäume stehen bei trübem Wetter am Ufer vom Giftener See im Landkreis Hildesheim.

Oldenburg. Autofahrer müssen sich in der Nacht zum Dienstag und am Dienstagmorgen bei Schnee und Regen auf teils glatte Straßen einstellen.

Insbesondere in einem Gebiet zwischen der niederländischen Grenze bis hin zur Weser sei mit einer Mischung aus Schnee und Regen zu rechnen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Montag. Bei Temperaturen um