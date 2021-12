Corona-Schutzimpfungen in Arztpraxen nehmen deutlich zu

Hannover. Deutlich mehr Menschen haben sich in den vergangenen Wochen in niedersächsischen Arztpraxen gegen das Coronavirus impfen lassen.

In der vergangenen Woche waren es 393.000 Menschen, sagte Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Mit 330.000 waren ein Großteil Auffrischungsimpfungen. In der W