2G plus: Lieferdienste rechnen mit mehr Umsatz

Ein Schild an der Tür eines Geschäfts weist auf die 2G-Plus-Regel hin.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Hamburg. Geimpft oder genesen und in vielen Fällen dazu ein aktueller Test: Was für die Gastronomie kompliziert wird, kann für Lieferdienste eine Chance sein. Doch bei Fahrern gibt es auch Befürchtungen.

Lieferdienste in Niedersachsen rechnen angesichts der 2G-plus-Regelung mit mehr Umsatz. Das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Hamburg mit. Weil nur noch Geimpfte oder Genesene - in den meisten Fällen zusätzlich mit