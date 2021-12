Die Silhouette einer Katze zeichnet sich bei Sonnenaufgang vor dem Morgenhimmel ab.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Ohne menschliche Hilfe leiden verwilderte Hauskatzen oft Hunger oder werden krank. Zur Eindämmung der Population werden mittlerweile jährlich Kastrationsaktionen organisiert.

Herrenlose Streunerkatzen in Niedersachsen werden auch in diesem Jahr in einer landesweiten Aktion kostenlos kastriert. Von diesem Montag an sind wieder Kastration, Kennzeichnung und Registrierung von rund 2000 verwilderten Hauskatzen und K