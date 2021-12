Weihnachtstrecker bringen Licht in dunkle Tage

Traktoren fahren zu Beginn einer Lichterfahrt durch eine Straße im Stadtteil Horn-Lehe.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bremen. Mit festlicher Weihnachtsbeleuchtung ist ein Treckerkonvoi am zweiten Advent von Bremen aus durch Lilienthal und andere Orte im Kreis Osterholz getuckert.

Vom Startpunkt nahe der Universität fuhren am Sonntag etwa 50 Traktoren los. Die Aktion solle Licht in die dunklen Tage bringen, sagte Organisator Jens Neumann, der einen Bauernhof im Bremer Blockland an der Wümme betreibt. Der Konvoi wurd