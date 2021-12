Die Seenotretter sorgten für schnelle medizinische Hilfe. Symbolfoto

Cuxhaven. Nach wenigen Stunden auf See, benötigte ein kleines Mädchen dringend medizinische Hilfe. Die Seenotretter brachten das Kleinkind und die Eltern an Land.

Seenotretter haben in der Elbmündung ein krankes Kleinkind von einem auslaufenden Kreuzfahrtschiff aufgenommen und zur Behandlung an Land gebracht. Die Besatzung des Seenotrettungskreuzers "Hans Hackmack" in Cuxhaven sei am späten Samstagab