Hannover. Interimslösung Christoph Dabrowski wird mindestens bis zur Winterpause Trainer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 bleiben.

Das bestätigten der frühere Bundesliga-Profi sowie Sportdirektor Marcus Mann am Sonntag nach dem 1:0-Sieg gegen den Hamburger SV in ihren Interviews mit dem TV-Sender Sky.„Wir werden genau in dieser Konstellation bis Weihnachten durchziehe