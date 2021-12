Der Seenotrettungskreuzer (r) geht längsseits am Kreuzfahrtschiff, um ein krankes Kind zu übernehmen.

DGzRS/dpa/Archivbild

Cuxhaven. Seenotretter haben in der Elbmündung ein krankes Kleinkind von einem auslaufenden Kreuzfahrtschiff aufgenommen und zur Behandlung an Land gebracht.

Die Besatzung des Seenotrettungskreuzers „Hans Hackmack“ in Cuxhaven sei am späten Samstagabend wegen des Kindes alarmiert worden, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Sonntag mit.Auf der Elbe ging der Re