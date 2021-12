Gebäudebesetzung: Polizei rückt mit Wasserwerfer an

Das Wort "Polizei" steht auf der Karosserie eines Einsatzwagens.

Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Hannover. Bei einem Protest gegen ein Immobilienprojekt in Hannover haben Aktivisten ein leerstehendes Gebäude in der Nordstadt zeitweise besetzt.

Es sei zu Gewalt und Verletzungen gekommen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Demnach hatten sich etwa 50 Menschen gegen Mittag vor dem Gebäude am Engelbosteler Damm versammelt. Etwa zehn seien in den Bau eingedrungen. Die Polizei