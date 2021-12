Eine medizinische Mitarbeiterin hält einen Tupfer in der Hand.

Hannover. Die Werte zur Beschreibung der Corona-Lage in Niedersachsen haben sich am Samstag leicht verbessert.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, ein maßgeblicher Indikator für die Corona-Lage, ging weiter zurück. Am Samstag lag der Wert bei 6,7 nach 7,0 am Vortag, wie die Landesregierung mitteilte. Der Wert gibt an, wie viele Infizierte in