Medizinisch geschultes Personal führt einen Corona-Schnelltest durch.

Kay Nietfeld/dpa

Hannover. 3G am Arbeitsplatz und 2G plus in vielen Teilen des öffentlichen Lebens lassen die Nachfrage nach Corona-Tests binnen Tagen immens ansteigen. Während in größeren Städten viele Teststellen überlaufen sind, müssen auf dem Land lange Fahrzeiten in Kauf genommen werden.

Bei Wind und Kälte Schlangestehen für einen dringend benötigten, negativen Testnachweis: Da die sprunghaft angestiegene Nachfrage nach Corona-Tests das Angebot der rund 2000 Teststellen im Land übersteigt, wächst in Niedersachsen der Frust