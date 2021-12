Ein Mitarbeiter von Volkswagen streicht mit einem Tuch über ein Fahrzeug von VW.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Emden. Wegen des anhaltenden Mangels an Mikrochips und Elektronik-Bauteilen ruht die Produktion im Emder VW-Werk für dieses Jahr.

Ab dem Nikolaustag in der kommenden Woche gehe die Belegschaft erneut in Kurzarbeit, sagte eine Konzernsprecherin am Freitag. Das ist eine Woche früher als ohnehin geplant. Für die Woche ab dem 13. Dezember war ohnehin bereits Kurzarbeit a