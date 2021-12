Corona-Testpflicht soll nach Booster-Impfung in Niedersachsen entfallen

Für Menschen in Niedersachsen mit Booster-Impfung könnte die Testpflicht im Zuge der sogenannten 2Gplus-Regel kurzfristig entfallen.

Christian Charisius/dpa

Osnabrück. Wer bereits eine Booster-Impfung erhalten hat, soll sich ab Samstag in Niedersachsen nicht mehr zusätzlich testen lassen müssen. Das kündigte die Landesregierung am Freitag an.

Laut Regierungssprecherin Anke Pörksen soll das Gesundheitsministerium noch am Freitag eine entsprechende Mitteilung veröffentlichen. Darin soll eine Art Duldung kommuniziert werden: Wer geboostert ist, muss sich in Regionen mit der sogenan