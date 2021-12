Eine Spritze liegt auf einem Impfpass.

Friso Gentsch/dpa/Illustration

Bremen. In der Stadt Bremen wird heute (9.00 Uhr) ein neues großes Impfzentrum für täglich bis zu 5000 Impfungen gegen das Coronavirus eröffnet.

Es wurde in der historischen Schalterhalle der Sparkasse in der Innenstadt eingerichtet. Wie in den vergangenen Monaten stützt sich die Hansestadt bei der Organisation der Impfungen auf eine enge Zusammenarbeit von Gesundheitsbehörde, Hilf