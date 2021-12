Glühweintassen stehen auf einem Weihnachtsmarkt vor einem Stand auf einem Tisch.

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hameln. Wegen mangelnder Publikumsnachfrage schließen die Städte Osnabrück und Hameln ihre Weihnachtsmärkte.

In Hameln soll der Markt bereits am 3. Dezember schließen, in Osnabrück am kommenden Sonntag, wie die Kommunen am Donnerstag mitteilten.Nach Einführung der 2G-plus-Regel seien in beiden Städten die Umsätze auf den Weihnachtsmärkten deutlic