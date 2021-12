Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen, spricht im niedersächsischen Landtag.

Demy Becker/dpa/Archivbild

Stuttgart. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius steht der geplanten Legalisierung von Cannabis skeptisch gegenüber.

„Wenn Cannabis künftig in Fachgeschäften und Apotheken verkauft werden kann, dann nur an Erwachsene über 18. Der 16-Jährige, die 17-Jährige, die kiffen will, ist nach wie vor auf die illegalen Angebote angewiesen“, sagte der SPD-Politiker