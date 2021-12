Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen, setzt seine Maske auf.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Stuttgart. Männer, die ihre Partnerinnen töten, müssen nach Worten des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius härter bestraft werden.

In Deutschland würden solche Fälle nur sehr selten als Mord verurteilt, sondern als Totschlag, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Innenministerkonferenz in Stuttgart. Pistorius ist auf der Konferenz Sprecher