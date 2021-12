Eine Frau demonstriert mit einer Fahne der IG Metall.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg. Mit ganztägigen Warnstreiks bei Airbus will die IG Metall von heute an die Fertigung an allen deutschen Standorten des Flugzeugbauers lahmlegen.

„Geplant sind Arbeitsniederlegungen teilweise über mehrere Schichten und Tage“, kündigte die Gewerkschaft am Mittwoch in Hamburg an. Der Verhandlungsführer der IG Metall, Daniel Friedrich, will am Morgen (08.30 Uhr) vor dem Werkstor in Ham