Knapp 3000 Corona-Fälle bei Schülern in Niedersachsen

Corona-Schnelltests liegen in einem Testzentrum auf einem Tisch.

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Zahl der mit Corona infizierten Schülerinnen und Schülern in Niedersachsen und Bremen ist weiter gestiegen.

Wie die Kultusministerkonferenz (KMK) am Mittwoch bekannt gab, waren in der vergangenen Woche in Niedersachsen den Schulen 2928 infizierte Schüler den Schulen bekannt. Eine Woche zuvor lag die Zahl noch bei 2013 Schülerinnen und Schülern.