Ein Beamter trägt während seines Dienstes eine Schutzweste mit der Rückenaufschrift "Zoll".

Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Illegal per Paket nach Deutschland geschickte Potenzmittel hat der Zoll in Osnabrück aus dem Verkehr gezogen.

Die zehn Schachteln eines Viagra-Generikums seien am Montag bei der Postabfertigung in einem Paket aus der Türkei gefunden worden, teilte das Hauptzollamt Osnabrück am Mittwoch mit. Privatpersonen dürfen nach dem deutschen Arzneimittelrech