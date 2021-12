Omikron-Variante: Weiterer Verdachtsfall in Niedersachsen

Ein Forscher zeigt, wie ein PCR-Test für die Analyse auf Mutationen des Coronavirus vorbereitet wird.

Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Hannover. In Niedersachsen gibt es einen weiteren Verdachtsfall der Omikron-Variante des Coronavirus.

Bei einer Frau aus dem Landkreis Wolfenbüttel bestehe der Verdacht, dass sie mit dieser Variante infiziert sein könnte, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover mit. Zuvor hatte sich die Frau demnach in Südaf