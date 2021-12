Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet.

Heeßen. Mit einer Waffe am Gürtel hat ein Unbekannter am Mittwoch einen Supermarkt in Heeßen im Landkreis Schaumburg überfallen.

Wie die Polizei mitteilte, trug der Täter die Jacke eines Sicherheitsdienstes und sagte einem 24-jährigen Angestellten, er hole die Einnahmen des Marktes ab. Als der Mitarbeiter Zweifel äußerte, schlug der Täter ihn nieder und zwang den 24