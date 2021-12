Gastgewerbe fürchtet Erschwernis mit 2G plus

Ein Schild mit der Aufschrift "Bei uns gilt 2G - Bitte Perso und Impfausweis zeigen".

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Bispingen. Die verschärften Corona-Regeln mit 2G plus machen vielen Gastronomen in Niedersachsen Kopfzerbrechen: Ein spontaner Cafébesuch oder ein kleiner Snack zwischendurch - das könnte nun weniger werden. Manche Gastgeber sehen in den neuen Regeln aber auch mehr Sicherheit.

Im niedersächsischen Gastgewerbe wächst angesichts der verschärften 2G-plus-Regelung, die von diesem Mittwoch an auch in der Gastronomie und bei Übernachtungen gilt, die Verunsicherung. „2G plus ist gegenüber 2G nochmal eine Erschwerung“, s