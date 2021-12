Ein Reh springt vor Sonnenaufgang aus einem Getreidefeld auf.

Hamburg. Ein Sturmtief schüttelt Niedersachsen mit starken Böen am Mittwoch kräftig durch - größere Schäden bleiben zunächst aus. Allerdings erwarten Meteorologen den Höhepunkt des Sturms erst in den Abendstunden. Besonders Küstenbewohner sollen sich in Acht nehmen.

Mit teils schweren Sturmböen der Windstärke zehn hat Sturmtief Daniel am Mittwoch Niedersachsen erreicht. Besonders an der Küste und auf den Inseln blies der Sturm kräftig. Das Maximum erwarteten Meteorologen allerdings erst für den Mittwoc