Eintracht Braunschweig gewinnt Nachholspiel in Würzburg

Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Würzburg. Eintracht Braunschweig hat in der 3.

Fußball-Liga den Anschluss an die Aufstiegsplätze wiederhergestellt. Die Niedersachsen gewannen am Dienstagabend das Nachholspiel bei den Würzburger Kickers mit 2:0 (2:0) und verbesserten sich dadurch auch am VfL Osnabrück vorbei auf den v