Ein Schild mit der Aufschrift "Bei uns gilt 2G - Bitte Perso und Impfausweis zeigen".

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hannover. Corona-Schnelltests werden für viele wieder wichtiger von Mittwoch an. Dann greifen verschärfte Maßnahmen. Weitere könnten folgen.

Menschen in Niedersachsen müssen sich vielerorts von Mittwoch an auf verschärfte Corona-Maßnahmen einstellen. Dann greift in weiten Teilen des Bundeslandes die Corona-Warnstufe 2, wie die Landesregierung am Dienstag in Hannover mitteilte.Da