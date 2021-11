Eine Pflegekraft geht auf einer Intensivstation über den Flur.

Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Hannover. Die niedersächsischen Krankenhäuser sollen wegen der dramatischen Corona-Lage im Süden und Osten Deutschlands weitere Behandlungskapazitäten für verlegte Covid-Kranke in Reserve halten und nicht unbedingt nötige Eingriffe möglichst verschieben.

Diese Regelung werde Teil der neuen Corona-Verordnung, die am Mittwoch in Kraft trete, kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover an. Die aktuelle Belegung von 9,7 Prozent der im Land vorhandenen Intensivb