Ein medizinischer Mitarbeiter zeigt einen Abstrich für einen Corona-Test.

Tom Weller/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Werte zur Beschreibung der Corona-Lage in Niedersachsen haben sich auch am Dienstag verschlechtert.

Nach Angaben der Landesregierung stand die maßgebliche sogenannte Hospitalisierungsinzidenz am Morgen bei 7,6. Zum Wochenstart am Montag hatte der Wert noch bei 7,4 gelegen - er gibt an, wie viele Infizierte in den vergangenen sieben Tagen