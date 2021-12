Ein medizinischer Mitarbeiter zeigt einen Abstrich für einen Corona-Test.

Tom Weller/dpa/Symbolbild

Hannover. Das Infektionsgeschehen in Niedersachsen bleibt angespannt.

Fast jeder zehnte Patient auf einer Intensivstation im Land ist inzwischen ein Erkrankter mit Covid-19. Der Indikator für die Intensivbettenbelegung lag am Donnerstag wie schon am Mittwoch bei 9,9 Prozent. Darin sind auch Patienten aus and