Prozess um Tötung an Ampelkreuzung gestartet

Eine Frau betritt das Landgericht Hannover.

picture alliance / Holger Hollemann/dpa

Hannover. Die Insassen von zwei Autos geraten in Hannover an einer Kreuzung aneinander. Plötzlich wird geschossen und ein Mann stirbt. Ein 33-Jähriger steht jetzt wegen Totschlags vor Gericht. Die Familien der Beteiligten hatten eine Vorgeschichte.

Das Verbrechen Anfang Juni hatte viele Menschen geschockt: Mittags geraten an einer vielbefahrenen Kreuzung in Hannover die Insassen von zwei Autos in Streit. Plötzlich fallen vor den Augen zahlreicher Zeugen Schüsse. Ein 30 Jahre alter Aut