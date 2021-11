Eine Frau betritt das Landgericht Hannover.

Hannover. Ein Streit an einer belebten Ampelkreuzung in Hannover eskaliert. Plötzlich wird geschossen und ein Mann stirbt. Ein 33-Jähriger steht jetzt wegen Totschlags vor Gericht. Der mutmaßliche Täter und das Opfer hatten eine Vorgeschichte.

Ein 33-Jähriger steht von diesem Dienstag (9.00 Uhr) an wegen Totschlags vor dem Landgericht Hannover, weil er einen Mann an einer Ampelkreuzung erschossen haben soll. Der Angeklagte war als Autofahrer Anfang Juni mit zwei Insassen eines an