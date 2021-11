Eine OP-Maske liegt in einem Klassenzimmer auf einem Federmäppchen.

Hannover. Mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler mit Covid-19-Infektionen waren nach jüngsten Zahlen an niedersächsischen Schulen bekannt.

Den am Montag veröffentlichten Daten der Kultusministerkonferenz (KMK) zufolge waren in der Woche vom 15. bis 19. November 2013 Corona-Fälle erfasst. 144 Lehrkräfte galten als infiziert. In Bremen waren nach den Daten 208 Schüler und zwölf