Erster Verdachtsfall der Omikron-Variante in Niedersachsen

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch.

Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Hannover. In Niedersachsen gibt es einen ersten Verdachtsfall der Omikron-Variante des Coronavirus.

Nach einem Aufenthalt in Südafrika bestehe bei einem Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel der begründete Verdacht, dass er mit dieser Variante infiziert sein könnte, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Hannover mit. Derzeit befin