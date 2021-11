Feuerwehrleute versuchen, ein brennendes Auto zu löschen.

Thomas Klamet/Kreisfeuerwehr Heidekreis/dpa

Osterheide. Bei einem Unfall nahe Ostenholz im Heidekreis ist ein 70-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Mann mit seinem Wagen am Sonntag gegen einen Baum gefahren. Ersthelfer konnten ihn aus dem Auto befreien, das in Flammen aufging. Der 70-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in die Medizini