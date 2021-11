Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schöppenstedt. Die Polizei hat einen Graffiti-Sprayer im Landkreis Wolfenbüttel auf frischer Tat ertappt.

Der 38-Jährige hatte am Samstag in Schöppenstedt einen Waggon besprüht, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag mit. Ein zweiter Täter flüchtete unerkannt. Bei dem 38-Jährigen entdeckten die Beamten 23 Spraydosen. Seine Wohnung wu