In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

Silas Stein/dpa/Symbolbild

Hannover. Verstöße gegen die 2G-Regelung, Besucher ohne Mund-Nase-Bedeckung: Die Polizei hat am Wochenende in Hannover und Bremen auf den Weihnachtsmärkten kontrolliert und auch Lokale geschlossen.

Bei Kontrollen in Hannover und Bremen hat die Polizei am Wochenende etliche Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt. In der Innenstadt von Hannover wiesen die Beamten rund 600 Passanten auf die Maskenpflicht hin, sagte eine Sprecher