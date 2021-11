Coronalage in Niedersachsen: Ärzte wollen Impfpflicht

Eine Laborantin sortiert Proben.

Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Corona-Zahlen in Niedersachsen steigen weiter. Derweil werden Covid-Intensivpatienten aus anderen Bundesländern in niedersächsische Kliniken und nach Bremen gebracht.

Die Corona-Lage in Niedersachsen hat sich am Wochenende verschärft. Der Sieben-Tage-Wert bestätigter Neuinfektionen stieg nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) am Sonntag im Landesdurchschnitt von 209,8 auf 212,2 pro 100.000 Einwohner.