Feuer zerstört leerstehendes Haus in Diepholz

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Diepholz. In einem leerstehenden Haus in Diepholz ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, seien bereits Flammen aus einem Fenster im Obergeschoss geschlagen, sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes. Die Einsatzkräfte versuchten zunächst, den Brand von innen zu löschen, dies