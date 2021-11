Zahlreiche Impfpässe liegen in einer Apotheke in einem Büro auf einem Tisch.

Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Hannover. Ob Restaurants, Cafés oder Kultureinrichtungen: An immer mehr Orten gilt die 2G-Regel. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss draußen bleiben. Doch einige Ungeimpfte versuchen sich mit einem gefälschten Impfpass Zutritt zu verschaffen. Die Zahl solcher Fälle steigt.

Fälle von gefälschten Impfpässen haben nach Angaben der Polizei in Niedersachsen und in Bremen in den vergangenen Wochen stark zugenommen. In den beiden Bundesländern laufen deswegen insgesamt mehrere hundert Ermittlungsverfahren. „Es ist z