Dortmunds Stürmer Erling Haaland jubelt nach einem Spiel.

Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Torjäger Erling Haaland von Borussia Dortmund sitzt am Samstag beim Auswärtsspiel in Wolfsburg zunächst nur auf der Bank.

Seine Rückkehr in den Kader des BVB und damit auch die Möglichkeit zu einem Comeback in der Fußball-Bundesliga kommen für den 21 Jahre alten Norweger jedoch deutlich früher als erwartet. Haaland war zuletzt am 19. Oktober in der Champions