Mit Schnee bedeckt sind Bäume und Gräser im Harz.

Swen Pförtner/dpa

Langelsheim. Pünktlich zum ersten Adventswochenende hat der erste Schnee die Höhenlagen des Harzes in eine Winterlandschaft verwandelt.

In Höhen über 500 Meter legte sich am Samstag ein weißer Flaum auf Wälder, Wiesen und Äcker. Für dauerhaften Schnee war es mit Temperaturen zwischen drei und sechs Grad in Niedersachsen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sa