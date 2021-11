Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“.

David Inderlied/dpa/Illustration

Bad Bentheim. Ein missglücktes Überholmanöver hat in Bad Bentheim einen Unfall mit einem Toten und drei Schwerverletzten verursacht.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 22-Jähriger am Vortag einen anderen Wagen überholt. Dabei kam ihm ein Pkw entgegen, es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. In dem entgegenkommenden Auto kam der 71-jährige Fahrer ums Leben.