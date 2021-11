Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Hagen am Teutoburger Wald. Ein 26-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Hagen am Teutoburger Wald von einem Lastwagen überrollt worden und noch am Unfallort gestorben.

Vermutlich habe der Mann auf der Straße gelegen, teilte die Polizei im Landkreis Osnabrück mit. Am Steuer des Lkws saß ein 52-Jähriger, der nach Berichten von der Unfallstelle einen Schock erlitt. Der genaue Hergang des Unfalls werde noch