Die St. Nicolai Kirche wird von Lichtern illuminiert.

Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Lüneburg. In der hektischen Vorweihnachtszeit können Kirchen Orte der Stille und des Verweilens sein. Ein Lüneburger Lichtkünstler zaubert eine spezielle Atmosphäre ins Innere - sie erinnert an das Mittelalter. Erstmals nach 13 Jahren fehlt der Wichernkranz.

Ein an die Außenfassade geworfener Engel leuchtet von der St.-Johannis-Kirche auf das wuselige Treiben in der Lüneburger Innenstadt. Und eine spezielle Innenbeleuchtung gibt es von Mittwoch an in St. Nicolai - die indirekte Bestrahlung wirk