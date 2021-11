Laura Pooth, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), spricht.

Peter Steffen/dpa

Timmendorfer Strand. Die bisherige niedersächsische GEW-Vorsitzende Laura Pooth ist neue Vorsitzende des DGB Nord.

Die 43 Jahre alte Lehrerin erhielt bei einer Bezirkskonferenz am Samstag in Timmendorfer Strand 88,37 Prozent der Delegiertenstimmen, wie der DGB mitteilte. Pooth war die einzige Kandidatin für die Nachfolge des am 9. November im Alter von