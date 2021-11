Das Kreuz einer Kirche ist in der Abenddämmerung zu sehen.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers hat alle Menschen dazu aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Die Impfung sei „ein Ausdruck von Solidarität und christlicher Nächstenliebe“, heißt es in einem Beschluss, den die 26. Landessynode am Freitag in einer digitalen Tagung gefasst hat.Die pandemische Entwicklung besorge die Landeskirche zuti