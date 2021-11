Mann durch Messerattacke in Holzminden schwer verletzt

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Holzminden. Ein bisher unbekannter Täter hat einen 26-Jährigen in Holzminden mit einem Messer schwer verletzt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geschah die Tat am Donnerstagabend in der Innenstadt. Zeugen bemerkten den Verletzten und riefen die Polizei. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat