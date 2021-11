Täglich kostenlose Corona-Tests für Bürger in Niedersachsen

In Niedersachsen kann sich jeder Bürger jeden Tag kostenlos auf Corona testen lassen. (Symbolfoto)

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Menschen in Niedersachsen können sich jeden Tag kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das bekräftigte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover.

Tägliche kostenlose Tests für jeden Bürger: Diese Regelung in Niedersachsen sei von Verordnungen gedeckt, erklärte der Sprecher. Laut Bundesverordnung, die seit Mitte November gilt, hat jeder Bürger in Deutschland Anspruch auf mindestens ei