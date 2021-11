Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Menschen in Niedersachsen können sich jeden Tag kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Dies sei von Verordnungen gedeckt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover. In Niedersachsen gibt es laut Ministerium derzeit rund 2000 Teststellen, etwa in Apotheken oder Testcenter. Bereits in wenigen Tagen